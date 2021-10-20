Савченко считает, что НАТО пока «не по карману» Украине

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала «Наш» сравнила НАТО с дорогими апартаментами, которые Украине пока «не по карману».

«Если брать с точки зрения государства и стратегии, то надо понимать, что НАТО - это дорогие апартаменты, которые нам пока не по карману», — сказала Савченко.

По ее словам, военные, которые выступают за вступление в альянс, надеются на такие же зарплаты, как в НАТО, такую форму, одежду, обеспечение, а также на то, что война обойдет их стороной. Она назвала такую позицию «очень примитивным видением НАТО».

В то же время более 50% украинцев хотят в альянс, отметила она.

«Это обычно большие патриоты, которые, во-первых, не хотят сами воевать, хотят, чтобы к нам пришла сильная армия, которая нас защитит. И думают, что это будет НАТО, которые будет за нас воевать. А они в то время будут прекрасно зарабатывать деньги где-то на заработках в большой Европе», — пояснила Савченко.

Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин призовет Украину и Грузию к реформам для вступления в НАТО. Об этом 17 октября сообщили в Пентагоне, комментируя предстоящий визит главы ведомства в Европу. Ожидается, что он посетит Киев, Тбилиси, Бухарест и Брюссель. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.