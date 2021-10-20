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В НАТО не исключили новые миссии по борьбе с терроризмом

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Rahmat Gul/AP

НАТО не собирается отказываться от операций, подобных миссии в Афганистане, несмотря на риски. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Конечно, указывает на вызовы и риски, которые предусматривает проведение миссий за пределами территории НАТО, однако [полученный альянсом] урок не может заключаться в том, что мы никогда не будем в них участвовать», — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что целью подобных операций является борьба с экстремизмом и терроризмом, а решение об использовании военной силы НАТО в Ираке и Сирии для борьбы с боевиками ИГ (организация запрещена в России) было правильным.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли признал, что американская армия провалила миссию в Афганистане, несмотря на то, что выполнила часть стоявших перед ней задач. По мнению военнослужащего, США приняли несколько неудачных стратегических решений, которые в совокупности привели к неудаче всей военной операции.

По его словам, приход талибов (организация запрещена в России) к власти в Афганистане нанес ущерб репутации США на мировой арене. При этом министр обороны США Ллойд Остин, который также выступает на слушаниях в Конгрессе, заявил, что репутация Штатов остается «твердой».

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