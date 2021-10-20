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Украинские военные провели учения по отражению прорыва со стороны Крыма

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Вадим Ковальов/Ministry of Defense of Ukraine

Военнослужащие ВСУ провели на полигоне в Херсонской области боевые учения по отражению прорыва со стороны Крымского полуострова, сообщила в Facebook пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины.

«В группировке войск «Юг», которое подчинено командованию объединенных сил ВСУ, на одном из самых угрожающих направлений проведена тренировка артиллерийских противотанковых резервов по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника. Мероприятие прошло на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области, неподалеку от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым», — указано в сообщении.

Ранее украинская армия провела учения на границе с Крымом.

Отмечается, что тренировка по нанесению ракетных ударов по условному противнику проводилась на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области «в условиях, максимально приближенных к боевым».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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