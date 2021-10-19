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В Японии рассказали о совместном проходе военных кораблей России и Китая

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Заместитель генсека кабмина Японии Ёсихико Исодзаки сообщил о первом совместном проходе российских и китайских военных кораблей через Сангарский пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Об этом сообщает ТАСС.

«18 октября мы зафиксировали, что пять российских и пять китайских военных кораблей одновременно прошли через пролив Цугару по направлению из Японского моря в Тихий океан. Такое происходит впервые», — сказал Исодзаки.

В Минобороны Японии добавили, что проход кораблей осуществлялся в соответствии с международными правилами, никакого нарушения территориальных вод зафиксировано не было.

Российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2021» проходили с 14 по 17 октября в акватории Японского моря. Отмечается, что в ходе учений экипажи кораблей РФ и Китая отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям и осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в установленном районе.

Как уточнили в Минобороны, совместные российско-китайские маневры впервые прошли в августе 2005 года, а начиная с 2012 года, проводятся ежегодные военно-морские учения «Морское взаимодействие», направленные на укрепление боеготовности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море.

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