В Совфеде объяснили, зачем эсминец США вторгся в территориальные воды России

Член Совета Федерации Андрей Климов прокомментировал «Ленте.ру» инцидент с американским эсминцем Chafee, который зашел в российские территориальные воды, но был вытеснен большим противолодочным кораблем (БПК) «Адмирал Трибуц» ВМФ России.

«Американская военная доктрина предполагает раздражающие акции для того, чтобы проверить системы боевого реагирования, как работает радиолокационная разведка, как взаимодействуют войска на земле, как реагируют боевые корабли. И при этом Штаты преследуют и политические цели: они показывают, что никуда не делись, они рядом и по-прежнему представляют угрозу», — сказал сенатор.

Он отметил, что американцы устраивали подобные провокации ранее и продолжат делать это в будущем. Россия отреагирует на действия Вашингтона, используя дипломатические средства, добавил Климов.

«Точно то же происходило во времена холодной войны, повторяется и теперь. Но нервы у нас крепкие, а возможности ответить серьезнейшие. Американцы это знают», — резюмировал парламентарий.

Ранее Герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров в беседе с «Газетой.Ru» назвал провокацией сегодняшнюю попытку американского эсминца Chafee нарушить российскую границу в Японском море.