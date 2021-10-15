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Минобороны Азербайджана отвергло причастность к перестрелке в Карабахе

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Depositphotos

Минобороны Азербайджана опровергло причастность к инциденту в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

В министерстве заявили, что на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы, случилась перестрелка между незаконными армянскими вооруженными отрядами.

В Минобороны подчеркнули, что армия Азербайджана «не имеет отношения к инциденту».

Ранее омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что шесть военнослужащих непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) пострадали после обстрела со стороны Азербайджана.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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Обострение ситуации в Нагорном Карабахе
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