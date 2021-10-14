SANA: средства ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку к югу от Пальмиры

Ракетную атаку израильских ВВС отражают сирийские средства противовоздушной обороны к югу от города Пальмира . Об этом пишет SANA со ссылкой на военный источник.

«Сирийские силы ПВО ведут огонь по вражеским целям к югу от Пальмиры», - сказано в сообщении.

ВВС Израиля наносят удары по сирийским позициям из воздушного пространства над пограничным районом Эт-Танф. Там расположена военная база США и западной коалиции.

Ранее более 50 истребителей Израиля поразили 35 военных объектов в секторе Газа. Армия обороны Израиля провела третий раунд ударов по системе тоннелей ХАМАС на севере сектора Газа.