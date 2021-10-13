МИД России считает ошибкой попытки немедленного запрета ядерного оружия

И.о. заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, выступая на Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что попытки немедленного запрета ядерного оружия являются ошибкой, сообщает газета «Известия».

«Разделяя благородную цель безъядерного мира, с пониманием относимся к взглядам тех, кто выступает за скорейшую ликвидацию ядерного оружия», — отметил российский дипломат.

Воронцов отметил, что достичь ядерного разоружения возможно только на основе договоренностей и последовательному сокращению ядерного оружия.

«Кроме того, необходимо прекратить противоречащую Договору о нераспространении ядерного оружия практику совместных ядерных миссий, отказаться от базирования ядерного оружия вне национальной территории, ликвидировав имеющуюся для этого инфраструктуру», — считает Воронцов.

Ранее у границ России пролетели бомбардировщики США, способные нести ядерное оружие.