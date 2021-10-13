В России разработали прицел, выдерживающий отдачу крупнокалиберного пулемета

Красногорский завод им. С. А. Зверева разработал оптический прицел ПО 3-12х50, который может быть установлен на крупнокалиберный пулемет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора завода Александра Новикова.

«Прицел с возможностью изменения кратности до 12х обладает всеми параметрами для быстрого и точного, практически снайперского ведения огня из крупнокалиберного пулемета «Корд», — сказал он.

Гендиректор отметил, что новый прицел позволяет быстро и точно изменять установки стрельбы.

На предприятии агентству рассказали, что прицел способен выдержать отдачу наиболее крупных калибров, в том числе .338 и .50BMG (порядка 12,7 миллиметров).

Новинку планируют показать на Международной выставке оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO 2021, которая пройдет с 14 по 17 октября в Москве, добавили на заводе.

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