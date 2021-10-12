В России испытают «огрызающиеся» ракеты

В России состоятся испытания гиперзвуковых ракет «Циркон», которые проведут с фрегата «Адмирал Горшков». Об этом сообщает обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Он отметил, что ракеты будут использовать концепцию «пчелиного роя», который позволит отвлекать огонь противовоздушной системы противника.

«Цель может видеть только одна. Она и организует нападение, передав информацию, где находится жертва и кто ее охраняет. Затем машины решат, кто атакует, а кто отвлекает огонь ПВО на себя. Уничтожив главную цель в ордере, ракеты перераспределят роли и снова начнут жалить выживших», — отметил Литовкин.

Он добавил, что «Цирконы» дадут возможность российским кораблям получить преимущество перед противником. Каждая из ракет «может огрызнуться» другой. Обозреватель утверждает «ни одна система ПВО в перспективе не сможет их сбить».

Ранее военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко назвал преимущества новой российской ракеты-носителя «Иркут», приведя в пример дамскую сумочку.