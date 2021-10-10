В США предупредили, что человечество ждут две ужасные мировые войны

Обозреватель американского издания 19Fortyfive Роберт Фарли выразил мнение, что конфликт между США и Китаем может привести к третьей и четвертой мировым войнам.

Он спрогнозировал, что противоборство между двумя эти странами «не закончится одним решающим столкновением, а приведет к серии вооруженных кампаний».

Автор считает, что Вашингтон и Пекин могут начать схватку за Тайвань. При этом, по его словам, если у американской стороны получится победить в этой схватке, то это не заставит КНР отказаться от идеи воссоединения с островом. Пекин заключит с США временное перемирие, после чего вновь нанесет удар для присоединения спорного региона, предположил Фарли.

«Даже если Китай победит в кампании за Тайвань, это не искоренит фундаментальные противоречия с Соединенными Штатами», — заявил он.

Он добавил, что любое вооруженное столкновение в западной части Тихого океана станет катастрофой и приведет к разрушению инфраструктуры, финансовых и торговых связей, которые сложились между Северной Америкой и Азией.

Ранее заведующий кафедрой военно-морской стратегии им. Дж.К.Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс заявил, что Китай и Россия могут положить начало третьей мировой войне из-за территориальных претензий к Японии.