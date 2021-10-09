Эксперт Коротченко назвал преимущество ракеты «Иркут» на примере дамской сумочки

Военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко назвал преимущества новой российской ракеты-носителя «Иркут», приведя в пример дамскую сумочку, пишут «Известия».

По его словам, новая ракета легче и экономнее в использовании для вывода на орбиту спутников легкого класса, подобные ракеты рациональнее использовать при небольшой нагрузке.

Так, отметил эксперт, для перевозки дамской сумочки или чемодана можно взять легковую машину, а можно — «КамАЗ», что будет нецелесообразно.

«Есть спутник легкого класса, для вывода которого на орбиту достаточно легкой ракеты, которая будет более дешевой. А можно выводить тот же самый спутник тяжелой ракетой, которая будет в 10 раз дороже, а вылетит один и тот же легкий спутник», — сказал глава ЦАМТО.

Ранее Минобороны России раскрыло данные новой сверхлегкой многоразовой ракеты-носителя «Иркут», первые запуски которой, предположительно, состоятся в 2024 году.