Бойцы ВСУ призвали «плюнуть в морду» депутату Рады за поздравление Путину

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали видеообращение к депутату Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илье Киве, в котором заявили, что парламентарий «перешел черту», поздравив президента России Владимира Путина с днем рождения. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал издания УНИАН.

По мнению военнослужащих, Кива своим действием плюнул на могилы погибших украинских бойцов. Герои видео призвали всех украинцев по возможности «плюнуть в морду» парламентарию.

Кроме того, военные пригласили депутата Рады на передовые позиции в Донбасс, где по их словам, он сможет лично поздравить россиян по ту сторону фронта. Также бойцы ВСУ посоветовали Киве «лечиться от наркотической зависимости».

Ранее члены партии Виталия Кличко «УДАР» призвали Раду, СБУ, СНБО и президента Украины Владимира Зеленского наказать Илью Киву за поздравление Владимира Путина.

7 октября Кива опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, в котором поздравил российского лидера с днем рождения словами мастера Йоды из фильма «Звездные войны», сказав ему «да пребудет с вами сила».