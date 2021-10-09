ПВО Сирии отразили атаку Израиля в провинции Хомс

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку израильских ВВС на военный аэродром Т-4 в провинции Хомс. Об этом сообщает SANA со ссылкой на сирийский военный источник.

По словам источника, сирийские ПВО смогли поразить большинство ракет противника. В результате пострадали шесть солдат, также был нанесен материальный ущерб.

Атака со стороны Израиля произошла 8 октября в 21.33 по местному времени.

В начале сентября российские зенитные комплексы «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1», стоящие на вооружении сирийской армии, отразили атаку Военно-воздушных сил Израиля. Тогда четыре израильских истребителя F-15 выпустили по целям в Сирии 24 управляемые ракеты. Действовали они из воздушного пространства Ливана.

До этого, 17 августа, израильская армия подвергла ракетному обстрелу военный объект в районе Карс ан-Нафаль в сирийской провинции Кунейтра.