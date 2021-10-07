Россия призвала НАТО ввести мораторий на размещение РСМД

Россия призывает страны НАТО откликнуться на призыв Москвы и ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом в ходе заседания первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения заявил и. о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, сообщает РИА «Новости».

«Призываем страны НАТО проявить прагматичный подход и конструктивно откликнуться на наше предметное предложение о встречных проверяемых мораториях на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности», — сказал он.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил о том, что в Женеве состоялся второй раунд переговоров по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном по контролю над ядерным вооружением, в ходе которого странам удалось достичь прогресса в некоторых сферах.