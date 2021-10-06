Украинская армия провела учения на границе с Крымом

Украинские расчеты тактических ракетных комплексов «Точка-У» провели учения на границе с Крымом. Об этом сообщает пресс-центр командования объединенных вооруженных сил Украины в Facebook, передает РИА «Новости».

Отмечается, что тренировка по нанесению ракетных ударов по условному противнику проводилась на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области «в условиях, максимально приближенных к боевым».

По данным пресс-центра, в ходе маневров расчеты ТРК «Точка-У» искусно подготовили исходные данные для ракетной стрельбы, осуществили перевод комплексов из походного положения в боевое, а также продемонстрировали, как перегрузить ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

Также боевые расчеты ракетного подразделения отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп предполагаемого «врага».

Ранее сообщалось, что украинские военные на учениях «Объединенные усилия-2021» подняли в воздух советские беспилотники Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс».