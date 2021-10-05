В шведском парламенте заявили о необходимости присоединиться к НАТО

Депутат риксдага (шведского парламента) Ларс Пюсс из Умеренной коалиционной партии вместе с коллегами вынес на рассмотрение законопроект о вступлении Швеции в НАТО, сообщает телеканал RT.

«Из имеющихся опций вступление в западную оборонительную организацию НАТО — это единственный разумный вариант, учитывая, что происходящее вокруг нас весьма беспокоит», — указано в тексте законопроекта.

Швеция не является членом блока НАТО, однако сотрудничает с альянсом, а также предоставляет вооруженным силам блока использовать свою территорию, в том числе — в военных целях.

«Мы видим, что население все активнее поддерживает вступление Швеции в НАТО. Очевиден тот факт, что ухудшающаяся ситуация в сфере безопасности в нашем ближнем зарубежье, на Балтике, влияет на взгляды людей», — указано в тексте законопроекта.

По мнению авторов законопроекта, главной угрозой безопасности для Швеции якобы является Россия.

Ранее генсек НАТО Столтенберг предложил главе МИД России Сергею Лаврову возобновить формат «Россия-НАТО».