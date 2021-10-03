Военный сектор поднимется на второе место в бюджете России по расходам

Правительство в 2022 году выделит на оборонный сектор больше денег, чем на экономический. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2022–2024 годы.

В следующем году российские власти планируют потратить на оборону более 3,5 трлн рублей — почти 15% общих расходов, или 2,6% прогнозируемого ВВП страны. На экономику будет направлено 3,46 трлн.

При этом в 2020 году на национальную экономику впервые с 2014 года. было потрачено больше, чем на военный сектор, — более 3,6 трлн рублей против 3,4 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что в следующие два года бюджет будет профицитным. 30 сентября проект бюджета внесли в Госдуму, его рассмотрение может начаться в конце октября. Документ предусматривает значительное увеличение расходов на социальный сектор, отметил глава кабмина Михаил Мишустин.

В основу бюджета, как и прежде, лег базовый прогноз социально-экономического развития страны на соответствующий период. Он предусматривает, что мировая экономика начнет активно восстанавливаться, а в России на фоне массовой вакцинации пандемия коронавируса будет оказывать все меньшее влияние.