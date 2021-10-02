«Талибан*» отправит батальон смертников к границе с Китаем и Таджикистаном

Движение «Талибан (организация запрещена в России)» направило к границам специальный «батальон смертников», он расположится в провинции Бадахшан, на северо-восточных рубежах Афганистана. Об этом сообщает Khaama Press со ссылкой на заместителя губернатора провинции Нисара Ахмада Ахмади.

Он рассказал, что батальон будет также использоваться «Талибаном» для атак на силы безопасности предыдущего правительства Афганистана.

Батальон получил название «Лашкар-э-Мансури», или «Армия Мансура». Провинция Бадахшан, куда выслан спецотряд, находится у границ с Пакистаном, Таджикистаном и Китаем.

«Без [него] поражение США было бы невозможно. Эти храбрые люди носят взрывоопасные жилеты и уничтожают базы США в Афганистане. Это люди, буквально не знающие страха», — сказал Ахмади.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Накануне серия мощных взрывов произошла на севере Афганистана.