Беспилотник ВВС США совершил полет вблизи Крыма

Разведывательный беспилотник Global Hawk Военно-воздушных сил США в ночь на 1 октября совершил полет в воздушном пространстве Украины, вблизи Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Сообщается, что «его интерес четко направлен на север Крыма».

RQ-4 Global Hawk — американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Первый аппарат Global Hawk был передан ВМС США в 2004 году и приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.

Ранее на этой неделе в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе был замечен ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Bayraktar TB2 турецкого производства. Согласно карте полета, Bayraktar TB2 вылетел из Николаевской области по направлению в Донецкую область, пролетел рядом с Волновахой и направился к Курахово.

В связи с инцидентом в Кремле выразили обеспокоенность передачей турецкого вооружения Украине.