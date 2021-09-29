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Командование США раскрыло новые подробности атаки дрона в Кабуле

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@MuslimShirzad/twitter.com

Боевик ИГ (организация запрещена в России), которого атаковал американский беспилотник в Кабуле, не был «напрямую связан» с терактом в аэропорту. Об этом заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС генерал Кеннет Маккензи, сообщает Fox News.

Атака США произошла 29 августа, за два дня до полного вывода американского военного контингента с территории Афганистана. Это стало ответом на теракт, совершенный двумя днями ранее в аэропорту Кабула. Тогда взрывы унесли жизни 200 человек, включая 13 военнослужащих США. После этого президент Джо Байден пообещал заставить «заплатить» террористов.

При этом Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США за несколько секунд до удара выпустило срочное предупреждение о том, что в районе атаки американского беспилотника в Кабуле могут быть мирные жители, в том числе дети. В последующие недели военные настаивали на том, что это удар был оправдан, так как наносился по подтвержденным террористам, допуская, что могли пострадать мирные жители. Но спустя нескольких недель военные признали, что никто в машине не был связан с ИГ, как первоначально предполагалось.

Однако проведенное в Центральном командовании ВС США расследование инцидента показало, что, по всей видимости, атакованный Соединенными Штатами автомобиль не представлял угрозу.

Семьи погибших в результате атаки дрона США попросили Соединенные Штаты о компенсации, а также о переселении в безопасную страну. Один из убитых подал заявку на получение специальных виз для въезда в США из-за их работы с американскими компаниями. Его семья утверждает, что случившееся поставило их под угрозу после того, как средства массовой информации рассказали о том, что он и его брат «работали на иностранцев, служили в афганской армии, а также в афганской разведке».

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