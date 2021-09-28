Пентагон опроверг слова Байдена об отсутствии рекомендаций от ведомства по Афганистану

Министерство обороны США фактически опровергло заявления президента страны Джо Байдена о том, что оно не давало ему каких-либо рекомендаций оставить части воинского контингента в Афганистане, сообщает ТАСС.

«Не буду делиться моей личной рекомендацией президенту, но доведу до вас мое честное мнение. Мое честное мнение и мой взгляд сформировали мою рекомендацию. И я рекомендовал, чтобы мы сохраняли в Афганистане 2,5 тыс. военнослужащих», — заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС генерал Кеннет Маккензи.

Похожее заявление сделал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли. По его словам, в период с осени 2020 года он призывал к тому, чтобы Соединенные Штаты оставили на территории Афганистана около 2,5 тыс. военнослужащих, увеличив в случае необходимости их численность до 3,5 тыс.

Ранее Байден заявил, что никто из высокопоставленных американских военных или советников не рекомендовал ему оставить в Афганистане какую-то часть войск США.