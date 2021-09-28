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Российскую авиабазу «Кант» в Киргизии усилят комплексами ПВО

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

Российскую авиабазу «Кант» в Киргизии усиливают комплексами противовоздушной обороны (ПВО), сообщил «Интерфакс» заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев.

По его словам, планы по размещению ПВО пока не реализовались, но «в процессе».

В 2020 году сообщалось, что Киргизия готова рассмотреть расширение российской авиабазы «Кант», если такое предложение поступит от Москвы или ОДКБ.

Ранее на авиабазе российские военные самолеты Су-25СМ провели учения с пусками ракет. Маневры проводились на фоне ситуации в Афганистане, где к власти в стране пришли боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России). В учениях были задействованы 10 самолетов и более 400 военных.

Экипажи Су-25СМ отработали нанесение удара по наземным целям неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Также летчики ликвидировали на горном авиационном полигоне «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области объекты условного противника.

Объединенная российская авиационная база «Кант» принадлежит Коллективным силам быстрого развертывания и обеспечивает безопасность воздушного пространства государств ОДКБ. Она расположена в Чуйской области Киргизии.

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