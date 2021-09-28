Патрушеву продемонстрировали, как С-400 «Триумф» защищает небо над Сахалином

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 28 сентября в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область прибыл в расположенный в регионе зенитный ракетный полк, входящий в состав Восточного военного округа, где ему показали новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» в действии. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время ракетчики воинской части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа несут боевое дежурство и выполняют задачу по охране воздушных рубежей Российской Федерации на Дальнем Востоке, в том числе защищая небо над Сахалинской областью.

Отмечается, что секретарь Совбеза переговорил с временно исполняющим обязанности командующего войсками ВВО Евгением Никифоровым относительно оперативной обстановки на дальневосточном направлении, а также они затронули вопросы социального обеспечения военных и их семей.

Ранее сообщалось, что Алжир получил зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф».