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Замминистра обороны Картаполов может возглавить комитет Госдумы по обороне

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Вадим Савицкий/РИА «Новости»

Замминистра обороны России, начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов, избранный в Госдуму по списку «Единой России», может стать председателем комитета нижней палаты парламента по обороне. Об этом ТАСС сообщил источник в Госдуме.

В Госдуме седьмого созыва этот пост занимал герой России Владимир Шаманов.

Ранее стало известно, что пятерка лидеров списка «Единой России» возглавит специально созданные партийные комиссии. Так, глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири в нижней палате парламента.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.

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