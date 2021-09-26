Министр обороны Сербии, посол и военный атташе России посетили границу с Косово

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович, вместе с российским послом Александром Боцан-Харченко и военным атташе генерал-майором Александром Зинченко, посетили линию разграничения между Сербией и Косово, сообщает информационное агентство Tanjug со ссылкой на пресс-службу сербского военного ведомства.

«Вице-премьер и министр обороны Небойша Стефанович и начальник Генерального штаба Армии Сербии генерал Милан Мойсилович начали осмотр сил, находящихся в состоянии повышенной боеготовности и задействованных в рамках тактических групп, находящихся в гарнизоне Рашка, военной базе Рудница и в направлении к административному переходу Ярине», — указано в сообщении.

Российские посол и военный атташе посетили расположение сербских сил и пограничный переход Ярине, «чтобы лично удостовериться в актуальной ситуации».

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