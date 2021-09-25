Самолет ВВС Австралии выполнил опасный маневр над небом Брисбена

Грузовой реактивный самолета Boeing C-17A Globemaster III ВВС Австралии пролетел между небоскребами в центральном районе города Брисбена. Кадры полета опубликовала газета Daily Mail.

На видео видно, как самолет маневрирует над домами на небольшой высоте, а потом пролетает между высотными зданиями. По данным издания, это был тренировочный полет в ходе подготовки к ежегодному мероприятию Sunsuper Riverfire, которое состоялось в столице Квиндленда в субботу вечером.

Ранее бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе Военно-воздушных сил Голландии Леуварден. По данным СМИ, неполадки возникли во время взлета, из-за чего столкнулся со зданием. Пилот катапультировался.

До этого пилот пассажирского самолета в Австралии заснул на средине полета и пролетел пункт назначения. Инцидент произошел в июле 2020 года, однако результаты расследования были опубликованы только спустя 10 месяцев.