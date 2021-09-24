Корабли ВМФ России выполнили стрельбы на учениях в Черном море

Российские корабли выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы на учениях в Черном море. Об этом сообщил Черноморский флот, передает «Интерфакс».

Отмечается, что из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов были поражены морские и воздушные цели.

В учениях были задействованы пять кораблей и катеров флота: патрульные корабли «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин», корабль на воздушной подушке «Самум», а также ракетные катера «Шуя», «Ивановец» и «Р-60».

Маневры ЧФ России проходят на фоне учений на Украине с участием США и ряда стран НАТО.

Ранее сообщалось, что комплексы «Бастион» уничтожили «противника» в Черном море.