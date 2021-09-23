Украина использовала на военных учениях советские беспилотники

Украинские военные на учениях «Объединенные усилия-2021» подняли в воздух советские беспилотники Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс». Об этом сообщает «Милитарний».

Также были задействованы советские ракетные комплексы «Оса», С-125, С-300 и «Бук-М1». При этом в качестве целей для запусков ракет были использованы истребители Су-27, МиГ-29 и штурмовики Су-25.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом. Об этом сообщил пресс-центр командования объединенных сил ВС страны.

Отмечается, что расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск провели условные стрельбы по координатам, которые предоставляют операторы беспилотных летательных аппаратов.

По данным пресс-службы, мишенью стали пехота и бронетехника условного противника.