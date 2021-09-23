Умер создатель первой советской атомной подлодки

Главный конструктор конструкторского бюро «Малахит» Радий Шмаков, участвовавший в создании первой в СССР атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол», умер на 91-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Клуба подводников, почетным членом которого он был.

Шмаков — выпускник Ленинградского кораблестроительного института. Получив диплом, он начал работать в Специальном конструкторском бюро №143 (ныне «Малахит») инженером-конструктором, с 1958 года его повысили до начальника сектора.

Кораблестроитель был награжден орденами Октябрьской Революции и дважды орденом Трудового Красного Знамени, в 1981 году получил Государственную премию СССР, в 1997-м стал лауреатом премии правительства России в области науки и техники.

Подлодка К-3 «Ленинский комсомол» была спущена на воду в августе 1957 года и прослужила до 1991 года. Субмарину планировали утилизировать, но в 2015 году было решено сохранить ее в качестве музейного экспоната.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что строительство подводных лодок можно вести быстрее, но этому сопротивляются проектанты.