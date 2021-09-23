Алжир получил зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф»

Военное ведомство Алжира получило первые образцы зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» российского производства. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

При этом накануне правительство Алжира разорвало дипломатические отношения с Марокко.

Это произошло после того, как армия Марокко обстреляла район, где находились лагеря беженцев. Зону, которая попала под обстрел, называют «воротами в Алжир», она неподконтрольная правительствам.

После этого Алжир стянул военных на границу с Марокко. В небе замечены боевые самолеты ВВС Алжира.

Алжир является одним из основных покупателей оборонного сектора России. Африканская страна закупает у РФ БМПТ «Терминатор» и танки Т-90А. Также Алжир проявил интерес к истребителям пятого поколения Су-57Э.