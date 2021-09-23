«Бастионы» уничтожили «противника» в Черном море

Российские береговые ракетные противокорабельные ракетные комплексы (БПРК) «Бастион» на учениях в Крыму осуществили пуски ракет по учебным мишеням, которые имитировали «вражеские» корабли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота (ЧФ) РФ.

Маневры прошли по плану боевой подготовки на фоне проходящих в Черном море совместных учений кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз ЧФ.

В пресс-службе рассказали, что во время учений личный состав боевых расчетов комплексов отработал задачи по обнаружению и уничтожению учебных морских целей с выполнением пусков противокорабельными ракетами на полигоне Опук в Крыму.

«В роли кораблей условного противника были задействованы два больших корабельных щита мишени», — сказано в сообщении.

Особенностью маневров стало то, что для наблюдения за корабельной группой условного противника, оснащенной палубной авиацией, на дальних рубежах поражения использовались беспилотники.

«Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по выводу комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке как новых, так и ложных стартовых позиций, а также пополнению боекомплекта с выполнением условных ракетных пусков», — добавили на флоте.