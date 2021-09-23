Глава ОСК пожаловался на проектантов подводных лодок

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что строительство подводных лодок можно вести быстрее, но этому сопротивляются проектанты, передает РИА «Новости».

«По сути, речь идет о внедрении двух современных технологий: технологии контроля качества стальных швов и стыковке секций корпуса с высокой степенью насыщения оборудованием, трубопроводами и кабельными трасами. В этом случае у нас есть возможность сократить сроки строительства», — сказал Рахманов.

По его словам, этой схеме пока сопротивляются проектанты, поскольку для них появляются дополнительные технологические риски.

Глава ОСК считает, что необходимо насыщать секции субмарин по мере их строительства. Он отметил, что это позволит сэкономить массу времени.

«То есть если сейчас лодка строится 7 лет, должна — 6, если 5 — то 4, если 3, значит, 2. Везде минус один год», — заявил Рахманов.

Ранее Рахманов сообщил, что проект новейшей атомной многоцелевой субмарины малого водоизмещения «Горгона» является передовой разработкой конструкторского бюро, входящего в ОСК.

До этого замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что для Военно-морского флота РФ планируется построить 14 атомных подлодок.