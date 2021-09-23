Зеленский назвал число жертв конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, назвал число погибших в ходе конфликта в Донбассе. Трансляция велась в Facebook офиса главы государства.

«В 2019 году с этой трибуны я сказал: война в Украине — это более 13 тысяч погибших. 30 тысяч раненых. Представьте: полтора миллиона человек вынуждены покинуть свои дома. Ежегодно эти цифры звучат в ООН с одной лишь поправкой — ежегодно эти цифры, к сожалению, растут», — сказал Зеленский.

По его словам, жертвами конфликта в Донбассе стали уже почти 15 тысяч человек. Политик также заявил, что число раненых и тех, кто остался без крова, также выросло.

«Вот вам цена свободы, вот вам цена независимости», — резюмировал Зеленский.

Ранее Зеленский назвал решение конфликта в Донбассе приоритетом своего президентства.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.