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Отряд кораблей и подлодок ТОФ вышел в Суэцкий канал

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Отряд кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ) приступил к форсированию Суэцкого канала в южном направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Уточняется, что отряд выполняет межфлотский переход с Балтики к местам постоянной дислокации

«Отряд кораблей и подлодок ТОФ во главе с корветом «Гремящий» утром в среду приступил к форсированию Суэцкого канала в южном направлении», — рассказал источник агентства.

«Гремящий» вышел в межфлотский переход в августе в составе отряда кораблей во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота. В составе отряда также — субмарины подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов».

Ранее сообщалось, что Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) «Громкий» и «Совершенный» успешно провели зенитные ракетные стрельбы в Японском море. В ТОФ отметили, что корабли поочередно вышли в район выполнения задач и отработали на практике действия по противовоздушной обороне в одном из морских полигонов боевой подготовки.

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