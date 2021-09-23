Отряд кораблей и подлодок ТОФ вышел в Суэцкий канал

Отряд кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ) приступил к форсированию Суэцкого канала в южном направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Уточняется, что отряд выполняет межфлотский переход с Балтики к местам постоянной дислокации

«Отряд кораблей и подлодок ТОФ во главе с корветом «Гремящий» утром в среду приступил к форсированию Суэцкого канала в южном направлении», — рассказал источник агентства.

«Гремящий» вышел в межфлотский переход в августе в составе отряда кораблей во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота. В составе отряда также — субмарины подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов».

Ранее сообщалось, что Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) «Громкий» и «Совершенный» успешно провели зенитные ракетные стрельбы в Японском море. В ТОФ отметили, что корабли поочередно вышли в район выполнения задач и отработали на практике действия по противовоздушной обороне в одном из морских полигонов боевой подготовки.