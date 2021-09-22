Пакистанские вертолетчики-асы эвакуировали альпинистов со стены на высоте 6200 м

Операция по спасению трех альпинистов, которые застряли на несколько дней на пакистанской горе Ракапоши (7 788 м.), успешно завершена. Об этом пишет портал Montagna.

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15 сентября чешские альпинисты Якуб Влчек, Петер Мацек и Ваджидулла Нагри были эвакуированы пакистанским военным вертолетом со стены на высоте 6200 метров. Пилотам в разряженном воздухе пришлось сделать сложнейшие маневры. Понадобилось высокое мастерство пилотов и нескольких попыток.

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Самочувствие альпинистов лучше, чем предполагалось, по предварительной информации у одного из троих легкое обморожение. Теперь их ждут бюрократические проблемы, связанные с восхождением на гору без разрешения. Пребывание на горе возможно только по купленному у правительства пермиту (специальный документ требуемый для посещения горных районов. Стоимость и необходимость его наличия зависит от региона).

Rescue operation for stuck Climbers at Rakaposhi Nagar underway pic.twitter.com/35KrEdxaQY — Beautiful Pakistan (@PakistanInPeace) September 15, 2021

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали одиннадцатилетнего мальчика с вершины горы вертолетом. Мальчик из Италии, который достиг вершины вместе с тремя взрослыми — двумя мужчинами и женщиной, матерью мальчика, измученный подъемом, не смог найти сил, чтобы спуститься.