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Эксперт рассказал, против кого вооружается Китай

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Mark Schiefelbein/AP

Старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Ху рассказал РИА «Новости», с чем связано наращивание военного бюджета КНР.

По его словам, постоянная разработка Китаем новых видов вооружения вызвана прежде всего стремлением не допустить независимости Тайваня.

«Но мы знаем, что на Тайване есть силы, которые всегда выступали против воссоединения с материком и продвигали независимость острова, также есть влиятельные международные силы, которые используют вопрос независимости Тайваня в качестве карты в игре против Китая, чтобы создать напряженность в Тайваньском проливе, и это большая проблема, с которой мы сталкиваемся», — сказал Ху.

Специалист добавил, что нарастает напряженность в Тайваньском проливе и Южно-китайском море, где за последние два года неоднократно появлялись американские военные самолеты и корабли.

Кроме того, Ху отметил необходимостью бороться с экстремизмом, сепаратизмом и радикальными религиозными силами внутри Китая.

Ранее эксперт заявил, что улучшение отношений Пекина с Вашингтоном при американском президенте Джо Байдене маловероятно.

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