Российский производитель зенитных систем выпустит гражданский электрогазомобиль

Российский концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» создает гибридный автомобиль для гражданского рынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с деятельностью концерна.

Как сообщается, машина получила рабочее название E-NEVA. Она будет выпускаться в двух комплектациях.

Первая — автомобиль на газе и с электропередачей, его запас хода должен превысить 1 тыс. км на одной заправке. Вторая машина представляет собой электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей емкостью 70 кВт, который способен проезжать минимум 810 км. Два варианта комплектации предусматривают, что транспортное средство сможет разогнаться до 100 км/ч за 8,5 секунды, максимальная предусмотренная скорость — 180 км/ч.

Заместитель гендиректора по производственно-технологической политике «Алмаз-Антея» Александр Ведров подтвердил изданию, что концерн разрабатывает гибрид. В концерне при этом не стали раскрывать подробности инвестиций в проект, а также сроки выпуска и возможную стоимость коммерческой версии газомобиля.

Ранее сообщалось, что Ульяновский автозавод представил электрическую версию «УАЗ Хантер». Эту машину сделал чешский дилер «УАЗа» для продажи на территории Евросоюза. Однако теперь ульяновцы захотели ее поставить к себе на конвейер для продажи в России.