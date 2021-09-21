Генерал ВСУ оценил шансы Украины в войне с Россией

Несмотря на все заявления украинских властей, у Киева отсутствуют какие-либо шансы в случае прямого военного конфликта с Россией, заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Вилен Мартиросян, передает РИА «Новости».

Он подверг критике руководство страны, которое пытается «показать силу и мощь», делая агрессивные заявления в адрес Москвы.

«Мы не в состоянии с Россией воевать. У нас нет таких возможностей, чтобы можно было Россию на колени поставить. Они не понимают, что Россия есть Россия, хочешь — не хочешь», — отметил Мартиросян.

Он также выразил мнение, что украинскому народу не нужно слушать всякие агрессивные заявления от президента Украины Владимира Зеленского, а следует добиться от него, чтобы тот трудился только на благо своей страны, а не иностранных государств.