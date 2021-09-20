В Черном море начались учения со стрельбами

Порядка 20 кораблей и судов Черноморского флота (ЧФ) задействованы в учениях со стрельбами. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает «Интерфакс».

Отмечается, что речь идет о ракетных и противолодочных кораблях, подводных лодках, тральных силах флота, вспомогательных и спасательных судах. Также в мероприятии задействованы самолеты и вертолеты.

Экипажи морских судов должны будут в ходе маневров выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы, а также провести учения по ведению морского боя, поиску и ликвидации подводной лодки, вычислению и нанесению удара по береговому командному пункту. Также будет отработано отражение атаки средств воздушного нападения.

С 10 по 16 сентября проходили совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021». Всего по данным Минобороны в активной фазе маневров на территории России и Белоруссии было задействовано около 200 тыс. военных, по 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 боевых кораблей.

18 сентября Минобороны РФ сообщило о завершении масштабных учений.