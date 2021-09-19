ЦРУ предупредило о детях в районе удара американского дрона в Кабуле за секунды до атаки

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США за несколько секунд до удара выпустило срочное предупреждение о том, что в районе атаки американского беспилотника в Кабуле могут быть мирные жители, в том числе дети. Об этом сообщает CNN.

«Предупреждение от 29 августа было сделано за несколько секунд до того, как ракета попала в машину, в результате чего погибли 10 мирных жителей, в том числе семь детей», — говорится в сообщении.

В последующие недели военные настаивали на том, что это удар был оправдан, так как наносился по подтвержденным террористам, допуская, что могли пострадать мирные жители. Но спустя нескольких недель военные признали, что никто в машине не был связан с ИГ (организация запрещена в России), как первоначально предполагалось.

Проведенное в Центральном командовании ВС США расследование инцидента показало, что, по всей видимости, атакованный Соединенными Штатами автомобиль не представлял угрозу. Ошибочная американская атака произошла 29 августа, за два дня до полного вывода американского военного контингента с территории страны. Это стало ответом на теракт, совершенный двумя днями ранее в аэропорту Кабула. Тогда взрывы унесли жизни 200 человек, включая 13 военнослужащих США. После этого президент Джо Байден пообещал заставить «заплатить» террористов.

Семьи погибших в результате атаки дрона США попросили Соединенные Штаты о компенсации, а также о переселении в безопасную страну. Один из убитых подал заявку на получение специальных виз для въезда в США из-за их работы с американскими компаниями. Его семья утверждает, что случившееся поставило их под угрозу после того, как средства массовой информации рассказали о том, что он и его брат «работали на иностранцев, служили в афганской армии, а также в афганской разведке».