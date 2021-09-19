В Китае оценили план Украины по минированию Черного моря

Обозреватель китайского портала Sohu прокомментировал план главы украинской НПК «Кливер» Оксаны Врублевской по минированию Черного моря для массового уничтожения кораблей ВМФ России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению обозревателя, вооруженный конфликт между странами не ограничится столкновениями на море. При этом, считает он, даже если у Украины получится нанести урон российскому флоту, за этим последует «мощный ответ» России, что приведет к уничтожению соседней страны.

«Киев едва ли всерьез планирует нанести удар по российским кораблям. Заявления Врублевской — это лишь попытка побряцать оружием на фоне стремления Украины в НАТО», — приводит агентство мнение обозревателя.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев выступает за «усиление роли НАТО» в Черном море. В ходе своего визита в США он подчеркнул, что ситуации, когда силы альянса лишь присутствуют в акватории, но «не применяют оружие», ему «недостаточно».

В Министерстве обороны России фиксируют возросшую активность сил альянса в регионе. Так, активность разведывательной авиации НАТО над Черным морем возросла в три раза, констатировал командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Николай Гостев. С начала года уже зафиксировано 560 полетов, что больше, чем за весь 2020 год.