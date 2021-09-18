Украинские военные усилили систему ПВО на северном направлении

Вооруженные силы Украины усилили систему противовоздушной обороны на северном направлении страны в рамках подготовки к проведению стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия — 2021». Об этом сообщает воздушное командование «Центр» Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

На позиции также выдвинулись подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск. В связи с этим жителей Черниговской области Украины попросили «не препятствовать и не раскрывать маршруты передислокации войск».

Черниговская область расположена на севере страны, она граничит с Брянской областью России и Гомельской областью Белоруссии.

Учения «Объединенные усилия — 2021» пройдут с 22 по 30 сентября на всех военных полигонах Украины, а также в акваториях Черного и Азовского морей. Помимо Украины в них примут участие 15 стран, 11 из которых являются членами НАТО. Всего будет задействовано 12,5 тысяч человек и более 600 единиц техники.

Ранее сообщалось, что ВМС Украины провели летные учения на границе с Крымом.