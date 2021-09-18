В Германии призвали Евросоюз стать более независимым от США в военном плане

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Европейский союз действовать более независимо от США в военном плане. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По ее словам, это не означает, что ЕС должен отделиться от Соединенных Штатов. Министр отмечает, что могут возникнуть такие ситуации, когда интересы европейских стран будут отличны от американских, в том числе внутри НАТО. В такие моменты, считает Крамп-Карренбауэр, придется быть более дееспособными при помощи собственных сил.

Глава Минобороны ФРГ напомнила, что после прихода к власти в Афганистане боевиков радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» в Европе обсуждали на экстренном заседании пути выхода из ситуации, в том числе силы быстрого реагирования. Крамп-Карренбауэр заявила, что предложит свое видение по формированию таких сил до конца октября.

30 августа США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент. После этого талибы значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом. Позднее боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия ведет переговоры с некоторыми европейскими странами о том, как устанавливать контакты с представителями радикального афганского движения «Талибан» в Кабуле или в регионе.