Глава Еврокомиссия призвала создать Европейский оборонительный союз

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен построить собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. Об этом сообщает Daily Mail.

Она отметила, что неспособность правительства и сил безопасности дать отпор талибам (организация запрещена в России) поднимает тревожные вопросы не только для 27 стран ЕС, но и для НАТО.

«Наблюдение за событиями, происходящими в Афганистане, было чрезвычайно болезненным для всех семей погибших военнослужащих и военнослужащих», — сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюзу нужна «политическая воля» для военного вмешательства без участия США, и что «Европе необходимо перейти на новый уровень».

В следующем году во Франции состоится саммит ЕС по вопросам обороны, в рамках которого состоится проработка планов по создаю оборонительного союза.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Европейского союза не создавать конкуренцию альянсу в то время, как союзники сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая.