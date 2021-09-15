КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) с разницей в несколько минут запустила две ракеты в сторону Японского моря. Как пишет ТАСС, об этом сообщила береговая охрана Японии.

Запущенная КНДР ракета, предположительно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Японское министерство обороны подтвердило факт ракетного пуска. В ведомстве сейчас занимаются сбором и анализом информации. Но в Минобороны уже заявили, что действия Пхеньяна являются «серьезной проблемой для всего международного сообщества, включая Японию».

В этот понедельник Северная Корея сообщила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности, которые прошли 11 и 12 сентября. Отмечается, что были поражены цели на расстоянии 1,5 тыс. км.

Эксперты отмечают, что новое оружие будет способно нести ядерные заряды и поражать наземные объекты в Южной Корее, Японии и Китае. Впрочем, по их оценкам, принципиально уровень угрозы со стороны КНДР не изменился.

По словам одного из экспертов, создание новой северокорейской ракеты — это не угроза миру, а следствие развития технического потенциала КНДР. С этим согласен и вице-президент Академии геополитических проблем капитан 1-го ранга Константин Сивков.