Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

Стратегический разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США заметили у побережья Крыма. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

Согласно его данным, дрон RQ-4В ВВС Соединенных Штатов совершил взлет с авиабазы Сигонелла в Италии.

В 9.10 субботы летательный аппарат приступил к разведывательному полету вдоль российского Черноморского побережья.

Накануне американский самолет «Challenger 650 ARTEMIS» осуществил разведывательный полет вдоль побережья Крымского полуострова, вылетев из аэропорта Констанцы в Румынии.

Ранее стало известно, что сухопутные войска США выбрали принадлежащую корпорации Leidos компанию Dynetics для создания прототипа системы борьбы с беспилотниками. Она получила название Enduring Shield («Несокрушимый щит»). Аналогичные разработки ведутся в России.

До этого сообщалось, что Пентагон создает беспилотный истребитель, вооруженный ракетами класса «воздух-воздух».