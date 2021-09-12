Атомная лодка «Орел» успешно провела пуск крылатой ракеты «Гранит»

Атомная подводная лодка «Орел» проекта 949А («Антей») выполнила стрельбу крылатой ракетой «Гранит» в ходе учений в Баренцевом море, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Стрельба противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника», — сообщили в пресс-службе флота.

Цель находилась на дистанции более 100 км от точки пуска ракеты. По оценке командования, экипаж успешно выполнил задачу, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку.

Учения являются завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил Северного флота в 2021 году.

Тяжелая крылатая противокорабельная ракета (ПКР) дальнего действия «Гранит» предназначена для борьбы с корабельными группировками, включая авианосные. При создании комплекса впервые был использован подход, основой которого является взаимная увязка средств целеуказания (в виде космических аппаратов), носителя и ПКР. Возможно применение ракеты и для уничтожения береговых целей.

Ранее Северный флот успешно испытал вооружение на предельных глубинах в Баренцевом и Норвежском морях.