Массовое ночное десантирование впервые провели на учениях «Запад-2021»

На российско-белорусских учениях «Запад-2021» в Псковской области впервые было проведено ночное десантирование более 600 человек личного состава и 30 единиц военной техники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Учебная операция состоялась на полигоне Струги Красные.

«В ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР», — рассказали в военном ведомстве.

Самолеты Ил-76 осуществляли выброску подразделений ВДВ с высот от 600 до 4 000 метров на две площадки приземления.

Координация действий десантируемых подразделений производилась современными комплексами навигации и приборами ночного видения. После приземления десантники выполнили захват полевого аэродрома и уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО.

Ранее сообщалось, что экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 Воздушно-космических сил (ВКС) России и бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа (ЗВО) во время совместных учений «Запад-2021» отработали бомбометание на полигоне под Смоленском.