СМИ: Елизавета II наградит военных, участвовавших в эвакуации из Афганистана

Королева Великобритании Елизавета II наградит медалями военнослужащих, учувствовавших в эвакуации сил из Афганистана, сообщает газета Express.

«Ожидается, что наивысшие награды будут вручены командирам операций и войскам, проявившим значительную храбрость», — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные военнослужащие, принимавшие участие в эвакуации, будут внесены в новогодний список почестей ее величества.

Ранее глава службы безопасности Великобритании MI5 Кен Маккалум заявил, что Соединенному Королевству после захвата власти в Афганистане движением «Талибан» (организация запрещена в России) угрожают атаки, аналогичные террористическим актам, с которыми столкнулись США 11 сентября 2001 года. Он напомнил о сорванном в 2006 году плане террористов подорвать семь самолетов, вылетающих из лондонского аэропорта Хитроу, и отметил, что столь масштабные теракты стали редкостью благодаря 20-летней борьбе с терроризмом в Афганистане.

При этом сообщалось, что Европейский союз к 2022 году рассчитывает создать собственные вооруженные силы. Такая необходимость возникла в связи с выводом войск США из Афганистана: это событие сделало очевидной серьезную зависимость Европы от Америки.

Высокопоставленные лица Евросоюза сошлись во мнении о том, что европейские силы оказались полностью зависимы от решений Вашингтона в Афганистане, когда впервые была применена статья НАТО, обязывающая всех членов блоков защищать друг друга. По сути, полагающиеся на авиацию, транспорт и логистику США союзники не могли гарантировать безопасную эвакуацию своих граждан из Афганистана, когда Штаты ретировались из охваченной войной страны. При этом Евросоюз инвестировал в экономическую помощь и военную поддержку альянса более €13 млрд.